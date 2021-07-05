На трассе M1 полыхала фура. Сгорели кабина и прицеп

Новости Беларуси. На трассе M1 открытым пламенем горела фура. Обошлось без жертв, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ЧП произошло вблизи деревни Ливье Дзержинского района. Огонь охватил всю кабину, позже перекинулся на прицеп. На месте работали спасатели. На тушение фуры выезжали две пожарные машины.