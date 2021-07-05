На трассе M1 полыхала фура. Сгорели кабина и прицеп

Новости Беларуси. На трассе M1 открытым пламенем горела фура. Обошлось без жертв, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На трассе M1 открытым пламенем горела фура. Обошлось без жертв, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ЧП произошло вблизи деревни Ливье Дзержинского района. Огонь охватил всю кабину, позже перекинулся на прицеп. На месте работали спасатели. На тушение фуры выезжали две пожарные машины.
Водитель успел съехать на обочину, поэтому обошлось без перекрытия движения. Проводится проверка.