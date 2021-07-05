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На трассе M1 полыхала фура. Сгорели кабина и прицеп

05 июля 2021 13:34
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Новости Беларуси. На трассе M1 открытым пламенем горела фура. Обошлось без жертв, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе M1 полыхала фура. Сгорели кабина и прицеп-1

ЧП произошло вблизи деревни Ливье Дзержинского района. Огонь охватил всю кабину, позже перекинулся на прицеп. На месте работали спасатели. На тушение фуры выезжали две пожарные машины.

На трассе M1 полыхала фура. Сгорели кабина и прицеп-4

Водитель успел съехать на обочину, поэтому обошлось без перекрытия движения. Проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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