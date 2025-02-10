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Сильный взрыв прогремел на химзаводе в Пенсильвании – пострадали 13 человек

10 февраля 2025 08:25
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Как минимум 13 человек пострадали в результате ЧП на крупном химическом заводе в Пенсильвании. В одном из цехов вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный взрыв прогремел на химзаводе в Пенсильвании – пострадали 13 человек-2

После того как на место прибыли бригады спасателей прогремел мощный взрыв. В результате были разрушены крыша и стены здания. В целях безопасности людям, живущим в радиусе десяти километров от завода – рекомендовали не выходить на улицы, было перекрыто близлежащее шоссе. Сейчас специалисты проверяют качество воздуха на месте взрыва. По их данным, угрозы нет. Причины ЧП выясняются.

# США # Взрыв # ЧП

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