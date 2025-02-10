Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова

Печальная новость пришла из Москвы. На 96-м году ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов. Он был настоящей звездой послевоенного советского кино. Всенародную любовь и славу ему принесла роль Артура в фильме «Овод», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого были прекрасные работы в таких картинах как «Сорок первый», за которую он получил специальную награду Каннского кинофестиваля, «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и множество других. Всего Олег Стриженов сыграл более трех десятков ролей, являлся академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Соболезнования родным и близким в связи со смертью артиста выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил блестящий талант Олега Стриженова и подчеркнул, что созданные им блестящие образы стали примером высочайшего мастерства, вписав яркие страницы в историю советского и российского кинематографа.