В Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, похищение произошло ночью 16 ноября. 29-летний и 36-летний жители Рогачёвского района, а также 46-летний житель Жлобина направились на ферму в деревню Искань Быховского района.

Новости Беларуси. В Рогачёвском районе правоохранители задержали автомобиль, в котором находились украденные коровы.

Из коровника мужчины вывели двух молодых животных общей массой 900 кг, погрузили их в специально оборудованный Volkswagen LT и поехали в Рогачёв.

В 2:30 ночи в деревне Звонец микроавтобус остановили сотрудники милиции, которые как раз отрабатывали Журавичский и Звонецкий сельсоветы на предмет профилактики краж из сельхозпредприятий.

Обнаруженные в машине животные были возвращены хозяйству. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц».