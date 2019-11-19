В Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров
Новости Беларуси. В Рогачёвском районе правоохранители задержали автомобиль, в котором находились украденные коровы.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, похищение произошло ночью 16 ноября. 29-летний и 36-летний жители Рогачёвского района, а также 46-летний житель Жлобина направились на ферму в деревню Искань Быховского района.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Из коровника мужчины вывели двух молодых животных общей массой 900 кг, погрузили их в специально оборудованный Volkswagen LT и поехали в Рогачёв.
В 2:30 ночи в деревне Звонец микроавтобус остановили сотрудники милиции, которые как раз отрабатывали Журавичский и Звонецкий сельсоветы на предмет профилактики краж из сельхозпредприятий.
Обнаруженные в машине животные были возвращены хозяйству. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц».
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Осенью 2019 года в Минске парень хотел купить у женщины её собаку, но хозяйка питомца отказалась.
Молодой человек схватил животное и убежал – подробности здесь.