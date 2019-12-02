В Свислочском районе в аварии пострадал водитель Ford

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в полдесятого вечера в агрогородке Новый Двор Свислочского района автомобиль съехал в кювет.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний брестчанин за рулём Ford Escort двигался по улице Пружанской. На закруглении дороги иномарка съехала в кювет и врезалась в препятствие.