В Свислочском районе в аварии пострадал водитель Ford
Новости Беларуси. 1 декабря примерно в полдесятого вечера в агрогородке Новый Двор Свислочского района автомобиль съехал в кювет.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний брестчанин за рулём Ford Escort двигался по улице Пружанской. На закруглении дороги иномарка съехала в кювет и врезалась в препятствие.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель получил несколько переломов и был госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе в Могилевском районе Mercedes съехал в кювет и опрокинулся.
Три человека пострадали – подробнее здесь.