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В Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя парковал автомобиль друга и врезался в Renault

17 августа 2018 07:07
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Новости Беларуси. В Гродно 15 августа нетрезвый мужчина сел за руль Volkswagen друга и врезался в Renault.  

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, в среду водитель Volkswagen приехал в свой двор вместе с тремя друзьями, после чего пошёл домой. Вернувшись примерно через 10 минут, мужчина увидел, что его машина находится посреди стоянки.  

Сосед гражданина рассказал ему, что один из пассажиров Volkswagen взял управление иномаркой на себя и врезался в его Renault.  

Пассажир пояснил, что захотел перепарковать автомобиль. Он поехал вперёд, но столкнулся с Renault. Задержал мужчину владелец транспортного средства. Аварию заметила супруга потерпевшего, которая шла вместе с ним. Женщина обратила внимание, что их машина пошатнулась, а вплотную с ней стоит Volkswagen.  

Содержание алкоголя в крови пассажира почти в десять раз превышало норму.  

Летом 2018 года у мужчины конфисковали купленный в кредит BMW X5.  

Ранее мужчина несколько раз был замечен за вождением в нетрезвом виде – здесь подробнее.  

# Авария в Гродно # происшествия

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