Прямой эфир

Две крупных аварии и наезд на пешехода произошли в Минске 16 августа

16 августа 2018 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу две крупных аварии произошли в Минске утром 16 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На проспекте Независимости столкнулись маршрутка, такси и автомобиль почтовой службы.

Две крупных аварии и наезд на пешехода произошли в Минске 16 августа-1

Три авто двигались друг за другом. Машина такси ехала первой и начала притормаживать. Водитель почтового грузовика успел среагировать, а вот маршрутке времени не хватило. В итоге все три машины повреждены. Помощь медиков понадобилась пассажирке маршрутки.

А на улице Асаналиева 25-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе. 47-летняя пострадавшая сейчас в больнице. В ГАИ сообщили, что водитель был трезв.

Во второй половине дня на улице Уманской седан оказался зажат двумя троллейбусами. Здесь обошлось без пострадавших.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске
16 августа 2018 18:16

«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске

В Крыму утонула трёхлетняя девочка из Беларуси
16 августа 2018 17:57

В Крыму утонула трёхлетняя девочка из Беларуси

«​​​​​Очень страшно за себя и детей». В Слонимском районе чупакабра повадился убивать домашних животных
16 августа 2018 17:06

«​​​​​Очень страшно за себя и детей». В Слонимском районе чупакабра повадился убивать домашних животных