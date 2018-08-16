Две крупных аварии и наезд на пешехода произошли в Минске 16 августа

Новости Беларуси. Сразу две крупных аварии произошли в Минске утром 16 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На проспекте Независимости столкнулись маршрутка, такси и автомобиль почтовой службы.

Три авто двигались друг за другом. Машина такси ехала первой и начала притормаживать. Водитель почтового грузовика успел среагировать, а вот маршрутке времени не хватило. В итоге все три машины повреждены. Помощь медиков понадобилась пассажирке маршрутки.

А на улице Асаналиева 25-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе. 47-летняя пострадавшая сейчас в больнице. В ГАИ сообщили, что водитель был трезв.

Во второй половине дня на улице Уманской седан оказался зажат двумя троллейбусами. Здесь обошлось без пострадавших.