Житель Гродно ехал пьяным на купленном в кредит автомобиле BMW X5. Его конфисковали

Новости Беларуси. У жителя Гродно за пьяную езду конфисковали купленный в кредит автомобиль.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина ведет общее хозяйство с сожительницей. Женщина на свое имя взяла два кредита, а гродненец для нее приобрел в России BMW X5, который зарегистрировал на свое имя.

Мужчина 20 января попался за рулем в нетрезвом состоянии. Водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 66 базовых величин с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

9 мая мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, хоть и осознавал, что нарушает закон. В тот день он попросил супругу отвезти их с соседом на рыбалку, а женщина ответила, что отвезет, когда завершит домашние дела. Гродненец взял ключи и пошел к автомобилю. Женщина просила его не ехать никуда в нетрезвом состоянии, но ей ответили отказом.

Через некоторое время позвонил сосед и сказал, что произошло ДТП – автомобиль ударился в трубу теплотрассы. Женщина приехала на место аварии, там уже находились правоохранители.

«Изначально, чтобы спасти внедорожник от конфискации, супруга повторника твердила, что управляла им она. В дальнейшем дала следователю правдивые показания, которые в ходе судебного заседания подтвердили двое дачников. Обстоятельств, отягчающих ответственность Х., не установлено, а смягчающими признаны его чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и наличие на иждивении малолетнего ребенка. При этом доводы о фактической принадлежности «БМВ Х5» не повлияли на принятие решения о судьбе этого автомобиля».

В конце июля судом было рассмотрено уголовное дело. Решением суда, мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 3 месяца без направления в исправительное учреждение, лишение прав сроком на 5 лет и штраф в размере 140 базовых величин. BMW был конфискован. Приговор вступил в законную силу.