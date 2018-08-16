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В Крыму утонула трёхлетняя девочка из Беларуси

16 августа 2018 17:57
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Новости Беларуси. Трагедия в Крыму. Трехлетняя девочка из Беларуси утонула в водах Черного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На отдыхе она находилась с семьей.

Известно, что наши соотечественники расположились на необорудованном пляже под Феодосией. Пока родители были заняты установкой палатки, ребенок остался без присмотра. Отсутствие девочки заметили спустя 10 минут. На место были вызваны спасатели и медики. Ребенка удалось вытащить из воды. Однако врачи констатировали смерть.

В Крыму утонула трёхлетняя девочка из Беларуси-1

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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