В Крыму утонула трёхлетняя девочка из Беларуси

Новости Беларуси. Трагедия в Крыму. Трехлетняя девочка из Беларуси утонула в водах Черного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На отдыхе она находилась с семьей.

Известно, что наши соотечественники расположились на необорудованном пляже под Феодосией. Пока родители были заняты установкой палатки, ребенок остался без присмотра. Отсутствие девочки заметили спустя 10 минут. На место были вызваны спасатели и медики. Ребенка удалось вытащить из воды. Однако врачи констатировали смерть.