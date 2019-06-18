В Гродно мужчина из-за жажды ограбил девушку на улице

Новости Беларуси. В Гродно мужчина ограбил девушку из-за жажды.

По информации УВД Гродненского облисполкома, утром тринадцатого июня 43-летний мужчина находился около дома по улице Врублевского. Он увидел 22-летнюю девушку, у которой в руках находился пакет с бутылкой пива.

Житель областного центра хотел пить, поэтому напал на девушку и похитил имущество.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Была установлена личность подозреваемого. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но имеет административное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».