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В Гродно мужчина из-за жажды ограбил девушку на улице

18 июня 2019 11:24
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина ограбил девушку из-за жажды.

По информации УВД Гродненского облисполкома, утром тринадцатого июня 43-летний мужчина находился около дома по улице Врублевского. Он увидел 22-летнюю девушку, у которой в руках находился пакет с бутылкой пива.

Житель областного центра хотел пить, поэтому напал на девушку и похитил имущество.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Была установлена личность подозреваемого. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но имеет административное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее в Гродно парень пытался познакомиться с девушкой. Он стряхнул на голову пепел, облил водой и дал пощёчину (читать далее).

# Нападение # происшествия

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