В Витебске пьяная компания стреляла из пневматики по автомобилю с пассажирами

Новости Беларуси. В Витебске пьяная компания устроила гонки со стрельбой из пневматики.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью 17 июня. Правоохранители получили сообщение от 18-летнего водителя автомобиля ВАЗ о том, что неизвестные на Volkswagen стреляли из пневматических пистолетов и причинили ему телесные повреждения.

Также были повреждено лакокрасочное покрытие и разбито заднее стекло автомобиля.

Были задержаны четверо – 21-летний, 20-летний, 19-летний и 46-летний жители областного центра. Все, кроме водителя, были в нетрезвом состоянии.

Установлено, что компания ехала из Орши, где встречала знакомых. На перекрестке Volkswagen поравнялся с автомобилем «Жигули», в котором кроме потерпевшего находились четыре человека – три парня и девушка.

Во время стоянки на светофоре две компании начали конфликт, затем автомобили начали обгонять друг друга, после чего из Volkswagen начали стрелять.

Компания из «Жигулей» обратилась за помощью в милицию, но продолжила преследование иномарки. Ее удалось обогнать, но пассажиры стали вести прицельную стрельбу. В результате происшествия ВАЗ получил несколько пробоин.

Спустя пару минут нападавших задержали. В салоне авто найдены два пневматических пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».