Стряхнул на голову пепел, облил водой и дал пощёчину: в Гродно парень пытался познакомиться с девушкой

Новости Беларуси. В Гродно молодой человек не смог спокойно принять отказ понравившейся девушки.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, на перроне ж/д вокзала 23-летний безработный юноша попытался познакомиться с 19-летней девушкой, которая провожала свою подругу. Гражданка взаимностью не ответила.

Позже девушка пошла в сквер привокзальной площади, и молодой человек направился следом. Потерпевшая просила оставить её в покое, однако юноша продолжал настаивать.

После очередного отказа молодой человек не смог обуздать свои эмоции, стряхнул на голову девушке пепел сигареты, облил водой, дал пощёчину и схватил за грудь. Гражданка позвонила своему парню в Мосты, где она проживает, а тот – в правоохранительные органы. «Кавалера» задержали прямо на месте инцидента.

Милиционерам задержанный представился актёром. Во время описанных действий был трезв. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Летом 2018 года в Минске 18-летний оршанец прыгал на крышах автомобилей.