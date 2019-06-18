Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку

Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась вечером 17 июня около д. Боровая.