Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку

Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась вечером 17 июня около д. Боровая.
Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась вечером 17 июня около д. Боровая.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Предварительно, 20-летняя велосипедистка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Девушку сбил автомобиль Renault.
Велосипедистка погибла на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.
В конце мая Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста (читать далее).