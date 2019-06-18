Прямой эфир

Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку

18 июня 2019 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на  официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась вечером 17 июня около д. Боровая.  

Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома 

Предварительно, 20-летняя велосипедистка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Девушку сбил автомобиль Renault.  

Велосипедистка погибла на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.  

В конце мая Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия # Сергей Чеботарев

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске женщина пыталась убить 10-месячного сына
18 июня 2019 08:38

В Минске женщина пыталась убить 10-месячного сына

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте
17 июня 2019 19:45

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату
17 июня 2019 18:32

На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату