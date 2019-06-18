В Минске женщина пыталась убить 10-месячного сына

Новости Беларуси. В Минске женщина пыталась убить 10-месячного ребенка.
По информации Следственного комитета, 17 июня вечером правоохранители получили сообщение о причинении телесных повреждений мальчику. Во дворе жилого дома по улице Мазурова 34-летняя женщина причинила сыну тяжкие травмы с целью умышленного лишения жизни. Мать не довела свой умысел до конца – ее действия пресек отец мальчика.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство заведомо малолетнего». Женщина задержана, она была помещена в РНПЦ психического здоровья.
Пострадавший мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Проводятся допросы свидетелей трагедии и иные следственные действия.
В конце мая в Лепеле произошло убийство 2-летнего мальчика.
Подозреваются мать и её сожитель (читать далее).