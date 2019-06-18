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В Минске женщина пыталась убить 10-месячного сына

18 июня 2019 08:38
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Новости Беларуси. В Минске женщина пыталась убить 10-месячного ребенка.  

По информации Следственного комитета, 17 июня вечером правоохранители получили сообщение о причинении телесных повреждений мальчику. Во дворе жилого дома по улице Мазурова 34-летняя женщина причинила сыну тяжкие травмы с целью умышленного лишения жизни. Мать не довела свой умысел до конца – ее действия пресек отец мальчика.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство заведомо малолетнего». Женщина задержана, она была помещена в РНПЦ психического здоровья.   

Пострадавший мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.  

Проводятся допросы свидетелей трагедии и иные следственные действия.  

В конце мая в Лепеле произошло убийство 2-летнего мальчика.  

Подозреваются мать и её сожитель (читать далее).  

# Покушение # происшествия

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