В Гродно мужчина два дня избивал и пытал утюгом свою девушку

Новости Беларуси. Пара встречалась два года, но в итоге рассталась. Мужчина, судя по всему, не мог забыть возлюбленную. Однажды он забрал девушку на такси и привез к себе домой.

В какой-то момент выяснение отношений переросло в ссору.

УВД Гродненского облисполкома:

Мужчина схватил девушку и стал удерживать ее у себя в доме, а когда она пыталась убежать, мужчина стал применять физическое насилие. Он неоднократно избивал девушку и даже в порыве ревности приложил к руке раскаленный утюг. Девушка понимала, что уйти из дома у нее не выйдет. На выходных пара отдыхала на речке. Когда выдался момент, девушка не упустила возможности им воспользоваться. Под предлогом отлучится в туалет, она смогла отойти от компании и убежала домой. Правда в милицию не спешила обращаться, лишь только после уговоров друга она позвонила в 102.

С многочисленными ушибами, ссадинами и внутренним кровотечением девушку доставили в больницу.

Ее бывший кавалер задержан.

К несчастью, случаи домашнего насилия – далеко не редкость в современном мире. Недавно мы рассказывали о шокирующем случае в Лиде. 26-летний мужчина два дня держал в плену и пытал свою девушку. С ожогами, ссадинами и ушибами она обратилась с милицию. Продолжение истории здесь.