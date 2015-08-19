Прямой эфир

Могилевский район: 10 га поля сельхозпредприятия горят из-за людской халатности

19 августа 2015 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пожар из-за людской халатности. В Могилевском районе пламя охватило 10 гектаров поля, принадлежащего сельхозпредприятию «Заря», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благо, урожай успели собрать. Но стихийно распространяющийся огонь в считанные минуты подобрался к кромке леса. Чтобы не допустить его уничтожения, а также близлежащих жилых домов, местные лесники, пожарные и аграрии бросили все силы на борьбу с огненной стихией.

Нукзар Хизанейшвили, агроном сельхозпредприятия «Заря» Могилевского района:
Местные жители говорят, что источником пожара являлся белый микроавтобус. Предположительно, что кто-то выбросил окурок. Мы попытались хоть как-то предотвратить распространение огня: мы скашиваем солому, чтобы огонь не распространялся дальше. И работают на месте три машины пожарных.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Гродно: женщины вернули банку 900 долларов, выданные кассиром по ошибке
18 августа 2015 13:42

Гродно: женщины вернули банку 900 долларов, выданные кассиром по ошибке

27-летняя мать утопила двоих детей за то, что они испачкались в песке
18 августа 2015 10:18

27-летняя мать утопила двоих детей за то, что они испачкались в песке

Гродно: кассир обменника выдал двум женщинам лишние 900 долларов
18 августа 2015 07:06

Гродно: кассир обменника выдал двум женщинам лишние 900 долларов