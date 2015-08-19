МЧС: в ТЦ «Столица» в Минске произошло ложное срабатывание системы пожаротушения

Новости Беларуси. Ложная тревога. В среду днем в одном из помещений торгового центра на площади Независимости сработала сигнализация, сотрудники МЧС незамедлительно выбыли на место происшествия.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

По прибытии к месту вызова в 11-50 отделения ПАСЧ-11 Московского РОЧС по внешним признакам опасных факторов пожара не наблюдалось. В ходе разбирательства установлено, что в 11-34 в результате проведения регламентных работ по обслуживанию пожарной сигнализации ОДО «Комплектспецсервис» в техническом коридоре 3-го уровня ТЦ «Столица» произошла сработка генератора огнетушащего аэрозоля «Бор-5», адресной системы пожарной сигнализации «Эстафета» (система была смонтирована в 2007 году и обслуживается ОДО «Комплектспецсервис»), в помещении электрощитовой (3х2 м). В 11-36 в торговом центре сработало речевое оповещение о пожаре, в результате сработки из торгового центра самостоятельно вышли 950 человек.