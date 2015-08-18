Гродно: женщины вернули банку 900 долларов, выданные кассиром по ошибке

Новости Беларуси. В милицию женщины обратились сами. Они пояснили, что узнали о лишней сумме в кошельке, когда увидели себя в интернете.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:

Видео было размещено на сайте УВД Гродненского облисполкома и после подхвачено интернет-ресурсами города. Спустя полчаса после размещения новости женщины сами позвонили в милицию. Они пояснили, что узнали о лишней в сумме в кошельке, когда увидели себя в интернете и очень удивились этому. Также, от сознательных граждан уже после возвращения денег поступали звонки в банк, о том, что они знают гражданок на видео. Как стало известно из достоверных источников, сотрудники банка поощрят своих клиенток за добросовестность.

Принеся валюту обратно, женщины избежали уголовной ответственности.

Напомним, из-за ошибки кассира две женщины получили на 900 долларов больше, чем должны были.