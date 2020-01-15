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В Ивьевском районе мужчина хотел помочь увязшему в болоте телёнку и застрял

15 января 2020 06:47
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Новости Беларуси. 14 января примерно в полвторого дня в заболоченной низине застряли мужчина и телёнок. 

По сведениям Гродненского ОУМЧС, инцидент случился неподалёку от фермы в деревне Гончары Ивьевского района. 

В Ивьевском районе мужчина хотел помочь увязшему в болоте телёнку и застрял -1

Фото: Гродненское ОУМЧС 

Телёнок увяз в заболоченном месте. 55-летний гражданин, который следил за пасущимся скотом, увидел это, вызвал спасателей и попытался сам помочь животному. К моменту прибытия сотрудников МЧС мужчина был по грудь в болоте. 

В Ивьевском районе мужчина хотел помочь увязшему в болоте телёнку и застрял -4

Фото: Гродненское ОУМЧС 

С использованием верёвки хозяин и его телёнок были извлечены из трясины. 

В Ивьевском районе мужчина хотел помочь увязшему в болоте телёнку и застрял -7

Фото: Гродненское ОУМЧС 

В начале января в Жабинке на рабочего упали брёвна.

Пострадавшего освобождали коллеги и спасатели – подробнее здесь

# Спасение # происшествия

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