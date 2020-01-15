В Ивьевском районе мужчина хотел помочь увязшему в болоте телёнку и застрял

Новости Беларуси. 14 января примерно в полвторого дня в заболоченной низине застряли мужчина и телёнок. По сведениям Гродненского ОУМЧС, инцидент случился неподалёку от фермы в деревне Гончары Ивьевского района.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Телёнок увяз в заболоченном месте. 55-летний гражданин, который следил за пасущимся скотом, увидел это, вызвал спасателей и попытался сам помочь животному. К моменту прибытия сотрудников МЧС мужчина был по грудь в болоте.

Фото: Гродненское ОУМЧС

С использованием верёвки хозяин и его телёнок были извлечены из трясины.

Фото: Гродненское ОУМЧС