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Opel нарушил правила на перекрёстке Ильянской и Тимирязева, в ДТП попали три машины

24 февраля 2020 15:58
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Новости Беларуси. ДТП на Мястровской. Три легковушки столкнулись утром 23 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Opel нарушил правила на перекрёстке Ильянской и Тимирязева, в ДТП попали три машины-1

Водитель автомобиля Opel двигался со стороны Ильянской и при повороте на Тимирязева нарушил правила проезда перекрестков, в результате чего врезался в Volkswagen. От удара последнее авто отбросило на Volkswagen в соседней полосе. В аварии никто не пострадал.

Opel нарушил правила на перекрёстке Ильянской и Тимирязева, в ДТП попали три машины-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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