Opel нарушил правила на перекрёстке Ильянской и Тимирязева, в ДТП попали три машины

Новости Беларуси. ДТП на Мястровской. Три легковушки столкнулись утром 23 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель автомобиля Opel двигался со стороны Ильянской и при повороте на Тимирязева нарушил правила проезда перекрестков, в результате чего врезался в Volkswagen. От удара последнее авто отбросило на Volkswagen в соседней полосе. В аварии никто не пострадал.