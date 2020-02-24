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В Минске подросток бросал урну в остановку, пока стекло не разбилось. В сети появилось видео

24 февраля 2020 19:40
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Новости Беларуси. В сети появился видеоролик, на котором подросток несколько раз запустил урну в остановку, пока та не разбилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске подросток бросал урну в остановку, пока стекло не разбилось. В сети появилось видео-1

Очевидно, именно так завершилось празднование 23 февраля веселой компанией. Точное место действия неизвестно, однако правоохранители уже занимаются проверкой инцидента. Минчане активно обсуждают увиденное и надеются, что уйти от наказания вандалу не удастся.

В Минске подросток бросал урну в остановку, пока стекло не разбилось. В сети появилось видео-4

В Минске подросток бросал урну в остановку, пока стекло не разбилось. В сети появилось видео-6

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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