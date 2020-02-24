В Минске подросток бросал урну в остановку, пока стекло не разбилось. В сети появилось видео

Новости Беларуси. В сети появился видеоролик, на котором подросток несколько раз запустил урну в остановку, пока та не разбилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В сети появился видеоролик, на котором подросток несколько раз запустил урну в остановку, пока та не разбилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Очевидно, именно так завершилось празднование 23 февраля веселой компанией. Точное место действия неизвестно, однако правоохранители уже занимаются проверкой инцидента. Минчане активно обсуждают увиденное и надеются, что уйти от наказания вандалу не удастся.