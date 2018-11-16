В Гродно 10-летняя девочка ради нового телефона сказала, что на неё напали

Новости Беларуси. В Гродно школьница сказала родителям, что на нее было совершено разбойное нападение, чтобы получить новый телефон.

По информации УВД Гродненского облисполкома, днем 14 ноября местный житель позвонил правоохранителям и сообщил, что неизвестный мужчина напал с ножом на 10-летнюю девочку из соседней квартиры и забрал ценные вещи.

Девочка рассказала, что незнакомец подошел к ней на улице и начал угрожать ножом. Затем мужчина забрал кошелек, ключи, кнопочный телефон и серьги. Милиционерам ребенок описал приметы нападавшего, показал место происшествия и направление, в котором скрылся преступник.

Роман Кот, заместитель начальника ОУР Октябрьского РОВД подполковник милиции:

Ребенок был очень напуган. Рассказывая о произошедшем, она плакала и очень переживала. Учитывая, что девочка характеризуется исключительно с положительной стороны, сомнений в правдивости ее слов не возникло.

Началась работа по установлению личности нападавшего. Проверялся ряд лиц, которые проживали в районе, где было совершено преступление, были просмотрены камеры видеонаблюдения. Правоохранители начали сомневаться в реальности случившегося. Спустя время девочка призналась, что придумала эту историю.

Вещи школьница выбросила в лесополосе, а соседям рассказала о нападении. Вечером вещи были найдены.

Причиной случившегося стало то, что ребенок хотел новый мобильный телефон. Девочка раскаялась в своем поступке.

В тот же день в милицию обратилась мама 12-летнего мальчика, который рассказал, что на него напали подростки, избили и забрали деньги. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что в месте предполагаемого преступления мальчик находился, но нападавших не было. Мальчик признался, что придумал эту историю, потому что потерял деньги и боялся сказать маме.

По данным фактам проводятся проверки.

Диана Алещик, начальник ИДН Октябрьского РОВД майор милиции:

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Поведение малолетних вскоре рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Учитывая возраст детей, они не могут быть привлечены к ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении. Сейчас решается вопрос о целесообразности привлечения к административной ответственности их родителей.

С детьми будет проведена профилактическая работа.