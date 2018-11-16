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1057 человек эвакуировали из-за задымления школы в Барановичах

16 ноября 2018 12:12
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Новости Беларуси. В Барановичах учеников и педагогов школы эвакуировали из-за задымления.

По информации МЧС, инцидент случился утром шестнадцатого ноября. Было получено сообщение о задымлении на первом этаже средней школы №21.

Задымление было в коридоре. Сотрудники МЧС вместе с персоналом школы эвакуировали 1057 человек, 922 из них – дети.

Источником задымления стала урна в туалете на первом этаже. Горение мусора оперативно ликвидировали.

Никто не пострадал.

В минувшем году из школы в Минске из-за пожара эвакуировали 834 ученика (читать далее). 

# Пожар # происшествия

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