В отношении водителя автобуса, сбившего 5-летнего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В отношении водителя автобуса, сбившего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело.

По информации СК, происшествие случилось днем пятнадцатого ноября. За рулем автобуса «ПАЗ-4234 70» находился 57-летний мужчина. Он высадил пассажиров у остановочного пункта в деревне Заборье. При движении задним ходом автобус сбил 5-летнего мальчика, который вышел из транспортного средства и находился на проезжей части.

Ребенок скончался на месте ДТП. Мама мальчика находилась недалеко от места происшествия – она шла встречать сына.