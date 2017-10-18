В Гродно 9-летний школьник не пришел домой из-за замечания в дневнике

Новости Беларуси. В Гродно 9-летний школьник не вернулся вечером домой из-за замечания в дневнике.

По информации УВД Гродненского облисполкома, родители попытались найти сына своими силами, но это не дало результатов. Ближе к ночи семья обратилась к правоохранителям.

Мальчик был найден на чердаке дома, где он проживал с родителями. Школьник рассказал правоохранителям, что забыл ключи от квартиры и поэтому не смог попасть в нее.

Оказалось, что мальчик получил замечание в дневник и испугался рассказывать об этом родителям.

Бумажные версии дневников и журналов могут вскоре заменить электронные.