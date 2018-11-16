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В аварии с буровой машиной в Бресте пострадал двухлетний мальчик

16 ноября 2018 08:28
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Новости Беларуси. 15 ноября в 11:40 произошла авария в Бресте. Пострадал двухлетний мальчик.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летний житель Малориты на Dodge Caravan ехал по улице Ковельской в сторону Варшавского шоссе.  

В аварии с буровой машиной в Бресте пострадал двухлетний мальчик-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На необозначенном перекрёстке при совершении обгона легковушка столкнулась с попутно двигавшейся «Бурильно-крановой машиной». За рулём автомобиля находился 52-летний брестчанин.  

В ДТП травмы получил 2-летний сын водителя Dodge, ребёнок доставлен в медучреждение. Известно, что пострадавший перевозился без детского удерживающего устройства.  

В аварии с буровой машиной в Бресте пострадал двухлетний мальчик-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Ведётся проверка.  

На неделе в Минском районе на пешеходном переходе произошёл наезд на двух подростков.  

Дети шли в школу – здесь подробности.  

# Авария в Бресте # происшествия

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