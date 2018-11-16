В аварии с буровой машиной в Бресте пострадал двухлетний мальчик

Новости Беларуси. 15 ноября в 11:40 произошла авария в Бресте. Пострадал двухлетний мальчик.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летний житель Малориты на Dodge Caravan ехал по улице Ковельской в сторону Варшавского шоссе.
Новости Беларуси. 15 ноября в 11:40 произошла авария в Бресте. Пострадал двухлетний мальчик.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летний житель Малориты на Dodge Caravan ехал по улице Ковельской в сторону Варшавского шоссе.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На необозначенном перекрёстке при совершении обгона легковушка столкнулась с попутно двигавшейся «Бурильно-крановой машиной». За рулём автомобиля находился 52-летний брестчанин.
В ДТП травмы получил 2-летний сын водителя Dodge, ребёнок доставлен в медучреждение. Известно, что пострадавший перевозился без детского удерживающего устройства.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Ведётся проверка.
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