В аварии с буровой машиной в Бресте пострадал двухлетний мальчик

Новости Беларуси. 15 ноября в 11:40 произошла авария в Бресте. Пострадал двухлетний мальчик. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летний житель Малориты на Dodge Caravan ехал по улице Ковельской в сторону Варшавского шоссе.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На необозначенном перекрёстке при совершении обгона легковушка столкнулась с попутно двигавшейся «Бурильно-крановой машиной». За рулём автомобиля находился 52-летний брестчанин. В ДТП травмы получил 2-летний сын водителя Dodge, ребёнок доставлен в медучреждение. Известно, что пострадавший перевозился без детского удерживающего устройства.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома