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В Гродненском районе при выжигании сухой растительности погиб мужчина

04 апреля 2019 06:31
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Новости Беларуси. 3 апреля около половины четвёртого дня в деревне Ратичи Гродненского района в огне погиб человек.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, погибшего обнаружила соседка, тело мужчины находилось возле его частного домовладения.  

Предполагаемая причина пожара – выжигание сухой растительности.  

За дежурные сутки в Гродненской области зарегистрировано ещё восемь пожаров: горели шесть нежилых домов, один жилой дом, четыре хозпостройки и три надпогребных постройки.  

Весной 2019 года в Горецком районе при сжигании сухой травы погиб пенсионер.  

Погибшего обнаружила супруга – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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