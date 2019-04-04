В Гродненском районе при выжигании сухой растительности погиб мужчина

Новости Беларуси. 3 апреля около половины четвёртого дня в деревне Ратичи Гродненского района в огне погиб человек.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, погибшего обнаружила соседка, тело мужчины находилось возле его частного домовладения.

Предполагаемая причина пожара – выжигание сухой растительности.

За дежурные сутки в Гродненской области зарегистрировано ещё восемь пожаров: горели шесть нежилых домов, один жилой дом, четыре хозпостройки и три надпогребных постройки.

Весной 2019 года в Горецком районе при сжигании сухой травы погиб пенсионер.