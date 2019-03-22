Средь бела дня. Под Сморгонью двое пытались украсть лошадь

Новости Беларуси. В Сморгонском районе двое мужчин хотели украсть лошадь, чтобы продать её заранее найденному покупателю.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 17 марта около четырёх часов дня два 32-летних гражданина зашли на территорию молочно-товарной фермы, затем направились в конюшню, откуда увели лошадь.

Сначала на фигурантов никто не обратил внимания, однако когда мужчины вывели животное за ограждение, работники фермы заметили происходящее и начали кричать. Похитители испугались, оставили млекопитающее и скрылись.

Подозреваемых нашли, в отношении них возбуждено уголовное дело. Мужчины безработные, ранее были судимы. Стоимость лошади оценивается в 1 500 рублей. Фигуранты собирались продать животное, покупатель уже был найден.

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