В Гродненском парке развлечений подростки вскрыли одну из касс

Новости Беларуси. Группа детей повадилась портить Гродненский парк развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы Утром на аттракционах обнаруживались повреждения. На этот раз подростки вскрыли одну из касс. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения в районе восьми утра, когда аттракционы еще закрыты. Четверо детей сломали замки и отодвинули раму. Однако здесь их ждало разочарование – денег в кассе не было. Зато несколькими днями ранее в другой организации по соседству ночью из кассы пропали 50 рублей.

Павел Ковалевич, директор Гродненского городского парка развлечений:

Перебирали и искали деньги, им ничего не нужно было, кроме денег. И видно, что ребята подготовленные, и не первый случай такой. Где-то что-то они проводили такое, потому что и капюшоны, и кепки, и кто-то стоит «на шухере».