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Трамвай горел в центре Минска. Кадры с места ЧП

09 июля 2018 20:49
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Новости Беларуси. «Горячий маршрут»: 9 июля около трех часов дня на остановке по проспекту Машерова загорелся трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трамвай горел в центре Минска. Кадры с места ЧП-1

Спасатели были на месте уже через пять минут после звонка, а еще через пять минут ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Причина пожара выясняется. Известно, что задымление произошло на крыше трамвая возле токоприемника.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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