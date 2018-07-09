Трамвай горел в центре Минска. Кадры с места ЧП

Новости Беларуси. «Горячий маршрут»: 9 июля около трех часов дня на остановке по проспекту Машерова загорелся трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели были на месте уже через пять минут после звонка, а еще через пять минут ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Причина пожара выясняется. Известно, что задымление произошло на крыше трамвая возле токоприемника.