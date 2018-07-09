Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный

Новости Беларуси. Виновник большого пожара в купальскую ночь найден: милиция задержала подозреваемого в поджоге машин в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Виновник большого пожара в купальскую ночь найден: милиция задержала подозреваемого в поджоге машин в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске неизвестный поджёг три автомобиля. Возбуждено уголовное дело
Им оказался 38-летний безработный. Предполагается, что именно он 7 июля поджег три припаркованных на улице Омельянюка автомобиля.
К слову, место происшествия удивило следователей: на стоянке были разбросаны куриные тушки, свиные уши и языки, долларовые купюры и разлита красная краска.
Марина Дранькова, официальный представитель УСК по городу Минску:
По данному факту Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Противоправные действия квалифицированы по части 3 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере».
Мотивы произошедшего устанавливаются. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Новоиспеченному пожарнику уже предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.