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Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный

09 июля 2018 20:58
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Новости Беларуси. Виновник большого пожара в купальскую ночь найден: милиция задержала подозреваемого в поджоге машин в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный-1

В Минске неизвестный поджёг три автомобиля. Возбуждено уголовное дело

Им оказался 38-летний безработный. Предполагается, что именно он 7 июля поджег три припаркованных на улице Омельянюка автомобиля.

Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный-4

К слову, место происшествия удивило следователей: на стоянке были разбросаны куриные тушки, свиные уши и языки, долларовые купюры и разлита красная краска.

Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный-7

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по городу Минску:
По данному факту Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Противоправные действия квалифицированы по части 3 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере».

Задержан подозреваемый в поджоге машин в Минске: им оказался 38-летний безработный-10

Мотивы произошедшего устанавливаются. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Новоиспеченному пожарнику уже предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

# Поджог автомобилей # происшествия # Марина Дранькова # Фотофакт

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