Подростку, поджигавшему квартиры в Минске, грозит до 7 лет тюрьмы

Напомним, его фигурант – 15-летний подросток. Установлено, что школьник дважды разводил огонь на лестничных площадках домов. И тем самым нанёс ущерб имуществу на 7 тысяч рублей.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Подросток является учеником 9 класса. В эти дни прогуливал школу. Квартиры выбирал случайным образом, с дверями из горючих материалов в домах своего микрорайона. После совершения поджога покидал место происшествия и на улице наблюдал за работой сотрудников МЧС. Ранее к уголовной и административной ответственности несовершеннолетний не привлекался. На профилактических учетах не состоял. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.