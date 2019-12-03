В Городокском районе спасатели помогли лосю, который провалился под лёд

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в два часа дня в Городокском районе лось провалился под лёд.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, к спасателям обратился директор районного общества охотников и рыболовов. Мужчина сказал, что на озере Черново рядом с деревней Лука парнокопытное провалилось под лёд и не может выбраться.

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие подразделения МЧС увидели животное в 250 метрах от берега. С использованием гидротермокостюма и доски для спасания лось был доставлен на сушу. Животное не пострадало. После своего спасения млекопитающее ушло в лес.

Фото: МЧС Беларуси