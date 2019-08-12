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В Мозырском районе спасатели вытащили провалившуюся в колодец корову

12 августа 2019 11:12
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Новости Беларуси. 11 августа около девяти утра в деревне Бибики Мозырского района корова провалилась в колодец.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к спасателям за помощью обратилась хозяйка животного. Она пыталась самостоятельно вытащить корову из заброшенного двухметрового колодца, но не смогла.

В Мозырском районе спасатели вытащили провалившуюся в колодец корову-1

Фото: Гомельское ОУМЧС

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС подняли животное при помощи автопогрузчика, пожарного рукава и парашютной стропы.

В Мозырском районе спасатели вытащили провалившуюся в колодец корову-4

Фото: Гомельское ОУМЧС

Корова не пострадала, ветеринарная помощь ей не потребовалась.

В Мозырском районе спасатели вытащили провалившуюся в колодец корову-7

Фото: Гомельское ОУМЧС

Месяцем ранее в Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме.

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# Спасение # происшествия # Фотофакт

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