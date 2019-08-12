В Мозырском районе спасатели вытащили провалившуюся в колодец корову

Новости Беларуси. 11 августа около девяти утра в деревне Бибики Мозырского района корова провалилась в колодец.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к спасателям за помощью обратилась хозяйка животного. Она пыталась самостоятельно вытащить корову из заброшенного двухметрового колодца, но не смогла.