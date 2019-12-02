«Никаких средств спасения с собой не имели». В Витебской области утонули несколько рыбаков

Новости Беларуси. Зимняя рыбалка обернулась трагедией в Витебской области. Не дождались с уловом мужчин в Городокском и Россонском районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром две группы водолазов ОСВОДа выехали на место происшествия. Тела погибших были обнаружены подо льдом примерно в 15 метрах от берега. Специалисты обращают внимание: толщина льда на озерах еще не достигла безопасной отметки.

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:

Никаких средств спасения они с собой не имели. Хотя бы какой-то жилет или обыкновенные спасалки, с которыми можно добраться до берега. На сегодняшний момент подписано распоряжение Витебского областного исполнительного комитета о запрете выхода на лед.