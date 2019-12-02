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Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись

02 декабря 2019 15:20
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Новости Беларуси. Два человека погибли на пожаре в деревне Блонь Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись-1

В момент возгорания в доме находилась хозяйка, родственник мужа и 9 детей. Взрослых спасти не удалось. Дети оставили дом самостоятельно еще до прибытия подразделения МЧС. Две девочки с ожогами госпитализированы.

Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись-3

Причина возгорания устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при розжиге печи.

Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись-5
# Пожар в Минской области

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