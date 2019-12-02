Пожар в Пуховичском районе: погибли двое взрослых, девять детей спаслись

Новости Беларуси. Два человека погибли на пожаре в деревне Блонь Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В момент возгорания в доме находилась хозяйка, родственник мужа и 9 детей. Взрослых спасти не удалось. Дети оставили дом самостоятельно еще до прибытия подразделения МЧС. Две девочки с ожогами госпитализированы.