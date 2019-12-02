В Брестском районе автомобиль Suzuki насмерть сбил пешехода

Новости Беларуси. В Брестском районе примерно в полдевятого вечера произошла смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в городском посёлке Домачево 25-летний водитель Suzuki Baleno двигался по улице Новикова. В какой-то момент иномарка сбила 35-летнего пешехода, он был на проезжей части.
Мужчина погиб на месте от полученных травм.
Проводится проверка.
На прошлой неделе в Гомеле Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь.
Пешеходы пересекали дорогу по переходу – подробности здесь.