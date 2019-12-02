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В Брестском районе автомобиль Suzuki насмерть сбил пешехода

02 декабря 2019 14:10
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Новости Беларуси. В Брестском районе примерно в полдевятого вечера произошла смертельная авария. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в городском посёлке Домачево 25-летний водитель Suzuki Baleno двигался по улице Новикова. В какой-то момент иномарка сбила 35-летнего пешехода, он был на проезжей части. 

Мужчина погиб на месте от полученных травм. 

Проводится проверка. 

На прошлой неделе в Гомеле Renault сбил женщину и её 7-летнюю дочь. 

Пешеходы пересекали дорогу по переходу – подробности здесь

# Авария в Брестской области # происшествия

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