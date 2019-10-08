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В Горках пенсионер работал на столбе и повис вниз головой

08 октября 2019 13:31
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Новости Беларуси. 8 октября около половины двенадцатого утра в Горках пенсионер висел на фонаре вниз головой.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, спасателям позвонили очевидцы и сказали, что на железобетонном столбе наружного освещения висит пенсионер и просит помощи.

В Горках пенсионер работал на столбе и повис вниз головой-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что 68-летний местный житель выполнял работы на столбе, оступился, зацепился ногой и упал, оказавшись в подвешенном состоянии.

В Горках пенсионер работал на столбе и повис вниз головой-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Спасатели установили лестницу-стремянку, и пенсионер самостоятельно спустился на землю. Медпомощь спасённому не потребовалась.

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# Спасение # происшествия

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