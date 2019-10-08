В Горках пенсионер работал на столбе и повис вниз головой

Новости Беларуси. 8 октября около половины двенадцатого утра в Горках пенсионер висел на фонаре вниз головой. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, спасателям позвонили очевидцы и сказали, что на железобетонном столбе наружного освещения висит пенсионер и просит помощи.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что 68-летний местный житель выполнял работы на столбе, оступился, зацепился ногой и упал, оказавшись в подвешенном состоянии.

Фото: Могилёвское ОУМЧС