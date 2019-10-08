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В Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой

08 октября 2019 13:08
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Новости Беларуси. В Молодечно нетрезвый водитель пытался скрыться с места ДТП, его останавливали стрельбой.  

По информации УВД Минского облисполкома, 6 октября в 21:50 поступило сообщение о нетрезвом водителе, который скрылся с места ДТП. 32-летний очевидец рассказал, что водитель Toyota вел себя на дороге агрессивно, петлял по проезжей части.

В Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой-1

Фото: УВД Миноблисполкома

Позже сотрудники милиции заметили похожий автомобиль на дороге Молодечно-Сморгонь. Водитель выезжал на полосу встречного движения, потом свернул в деревню Асаново. Там сотрудники милиции потребовали у водителя покинуть автомобиль, однако мужчина все же решил продолжить попытку скрыться. Он врезался в служебный автомобиль милиции и чуть не наехал на сотрудника ГАИ.

В Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой-4

Фото: УВД Миноблисполкома

В результате милиционеры прострелили два колеса Toyota, но это не остановило нарушителя. Он проехал еще 4 километра, пока не вылетел в кювет. Там его задержали милиционеры.

В Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой-7

Фото: УВД Миноблисполкома

Выяснилось, что за рулем находился 42-летний гражданин России, у которого при себе имелись два российских паспорта и два водительских удостоверения. В отношении правонарушителя было составлено 7 административных протоколов.

В Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой-10

Фото: УВД Миноблисполкома

Накануне в Ольшанах 19-летний бесправник пытался скрыться от ГАИ. Он ехал на задней передаче (читать далее).

В Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой-13

Фото: УВД Миноблисполкома

В Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой-15

Фото: УВД Миноблисполкома

# Милицейская погоня # происшествия

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