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В Костюковичах девочка залазила на дерево и застряла

30 сентября 2019 07:14
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Новости Беларуси. В Костюковичах школьница застряла на дереве.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 сентября. Спасатели получили сообщение о том, что девочка не может слезть с дерева.  

Оказалось, что ребенок пытался залезть на дерево, оступился и ногу зажало. Самостоятельно выбраться школьница не могла.  

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли ногу.  

Ребенок не нуждался в медицинской помощи.  

На минувшей неделе в Пинске девочка с собакой провалились в 3-метровую яму (читать далее).   

# Спасение # происшествия

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