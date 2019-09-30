В Костюковичах девочка залазила на дерево и застряла

Новости Беларуси. В Костюковичах школьница застряла на дереве.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 сентября. Спасатели получили сообщение о том, что девочка не может слезть с дерева.
Оказалось, что ребенок пытался залезть на дерево, оступился и ногу зажало. Самостоятельно выбраться школьница не могла.
Сотрудники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли ногу.
Ребенок не нуждался в медицинской помощи.
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