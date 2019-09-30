В Костюковичах девочка залазила на дерево и застряла

Новости Беларуси. В Костюковичах школьница застряла на дереве.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 29 сентября. Спасатели получили сообщение о том, что девочка не может слезть с дерева.

Оказалось, что ребенок пытался залезть на дерево, оступился и ногу зажало. Самостоятельно выбраться школьница не могла.

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли ногу.

Ребенок не нуждался в медицинской помощи.