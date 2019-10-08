В минском метро на рельсы упала 54-летняя женщина. Комментарий СК

Новости Беларуси. В минском метро в утренний час-пик на станции «Пролетарская» под поезд упала 54-летняя пассажирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рельсы сразу же обесточили. Женщину не удалось спасти, она скончалась на месте. Ее извлекли из-под состава спустя 20 минут после падения, а еще через 5 минут движение по линии восстановили.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Проводится проверка по факту падения женщины сегодня – 8 октября – около 7 часов утра на пути станции метрополитена «Пролетарская» перед пребывающим поездом. В результате случившегося 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Подземка работает в штатном режиме.