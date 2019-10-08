Прямой эфир

В минском метро на рельсы упала 54-летняя женщина. Комментарий СК

08 октября 2019 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минском метро в утренний час-пик на станции «Пролетарская» под поезд упала 54-летняя пассажирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В минском метро на рельсы упала 54-летняя женщина. Комментарий СК -1

Рельсы сразу же обесточили. Женщину не удалось спасти, она скончалась на месте. Ее извлекли из-под состава спустя 20 минут после падения, а еще через 5 минут движение по линии восстановили.  

В минском метро на рельсы упала 54-летняя женщина. Комментарий СК -4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Проводится проверка по факту падения женщины сегодня – 8 октября – около 7 часов утра на пути станции метрополитена «Пролетарская» перед пребывающим поездом. В результате случившегося 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия.  

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Подземка работает в штатном режиме.  

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро (читать далее).   

# Минское метро # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Жлобине Volkswagen сбил выбежавшего на дорогу 7-летнего ребёнка
08 октября 2019 12:36

В Жлобине Volkswagen сбил выбежавшего на дорогу 7-летнего ребёнка

В Ольшанах бесправник пытался скрыться от ГАИ на задней передаче
08 октября 2019 12:18

В Ольшанах бесправник пытался скрыться от ГАИ на задней передаче

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро
08 октября 2019 08:57

«Большая толпа людей стояла на «Купаловской». Очевидец об утреннем происшествии в минском метро