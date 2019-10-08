В Лидском районе в жилом доме разорвался отопительный котёл

По сведениям МЧС Беларуси, о происшествии спасателям сообщил владелец дома. В топочной части здания взорвался котёл на твёрдом топливе.

Новости Беларуси. 8 октября в 9:46 в одном из домов в деревне Дудары Лидского района разорвался отопительный котёл.

Помимо котла повреждены оказались внутренняя перегородка между топочной и ванной, остекление окна в ванной и кровля. Целостность несущих конструкций не нарушена, дом пригоден для жилья

В момент происшествия в доме находились жена хозяина, его взрослая дочь и внучка. Все они самостоятельно вышли наружу, не пострадали.