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В Горецком районе при сжигании сухой травы погиб пенсионер

29 марта 2019 08:59
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Новости Беларуси. Вечером 28 марта при сжигании сухой травы в деревне Паршино Горецкого района погиб пожилой мужчина.  

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили следы горения сухой растительности в 200 метрах от дома. Трава горела на площади 50 кв. м.  

Установлено, что погибшего обнаружила супруга, женщина незамедлительно вызвала медиков.  

Подразделения МЧС потушили пламя подручными средствами. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при сжигании сухой растительности.  

В МЧС отметили, что лишь за минушвие сутки по стране было зарегистрировано 36 случаев загорания травы и кустарника, а также случился один торфяной пожар.  

Весной 2019 года в Речицком районе при тушении травы погибла пенсионерка. 

Женщину обнаружил сын – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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