На пожаре в Речицком районе при тушении травы погибла пенсионерка

Новости Беларуси. Утром 16 марта в Речицком районе при тушении сухой травы погибла пожилая женщина.

По сведениям МЧС Беларуси, тело пенсионерки было обнаружено в агрогородке Лиски на частном подворье. Женщину приходил навестить сын, который увидел следы горения сухой растительности и погибшую. Мужчина позвонил в милицию.