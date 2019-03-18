На пожаре в Речицком районе при тушении травы погибла пенсионерка
Новости Беларуси. Утром 16 марта в Речицком районе при тушении сухой травы погибла пожилая женщина.
По сведениям МЧС Беларуси, тело пенсионерки было обнаружено в агрогородке Лиски на частном подворье. Женщину приходил навестить сын, который увидел следы горения сухой растительности и погибшую. Мужчина позвонил в милицию.
Предварительно, гражданка хотела самостоятельно потушить огонь, но потеряла сознание и упала.
Причина возгорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
Весной 2019 года в одном из домов Слуцкого района случился пожар.
Сотрудники МЧС спасли женщину и передали её медикам – подробности здесь.