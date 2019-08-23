В Пружанском районе мужчину с топором с выстрелами задерживала милиция
Новости Беларуси. В деревне Слобудка Пружанского района нетрезвый мужчина угрожал сожительнице топором.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, прибывшие к месту инцидента правоохранители увидели 37-летнего гражданина с топором. Милиционеры предложили добровольно сдаться, но мужчина вместо этого пошёл к ним.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Сотрудники милиции несколько раз выстрелили в воздух, местный житель испугался и попытался скрыться, побежав в сторону гаражей. На пути мужчины встретился прохожий, который помог правоохранителям в задержании.
Проводится проверка.
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Нападавшего задержали сотрудники ОМОН – подробности здесь.