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В Пружанском районе мужчину с топором с выстрелами задерживала милиция

23 августа 2019 09:54
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Новости Беларуси. В деревне Слобудка Пружанского района нетрезвый мужчина угрожал сожительнице топором.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, прибывшие к месту инцидента правоохранители увидели 37-летнего гражданина с топором. Милиционеры предложили добровольно сдаться, но мужчина вместо этого пошёл к ним.

В Пружанском районе мужчину с топором с выстрелами задерживала милиция-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

Сотрудники милиции несколько раз выстрелили в воздух, местный житель испугался и попытался скрыться, побежав в сторону гаражей. На пути мужчины встретился прохожий, который помог правоохранителям в задержании.

Проводится проверка.

На неделе в Минске женщине угрожал мужчина с ножом.

Нападавшего задержали сотрудники ОМОН – подробности здесь.

# Нападение # происшествия

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