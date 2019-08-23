В Пружанском районе мужчину с топором с выстрелами задерживала милиция

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, прибывшие к месту инцидента правоохранители увидели 37-летнего гражданина с топором. Милиционеры предложили добровольно сдаться, но мужчина вместо этого пошёл к ним.

Сотрудники милиции несколько раз выстрелили в воздух, местный житель испугался и попытался скрыться, побежав в сторону гаражей. На пути мужчины встретился прохожий, который помог правоохранителям в задержании.

Проводится проверка.

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