Прямой эфир

В Столбцовском районе Skoda сбила выбежавшего на дорогу лося

02 сентября 2019 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 сентября возле деревни Залужье Столбцовского района произошёл наезд на выбежавшего на дорогу лося.

Как сообщает ГКСЭ Беларуси, 24-летний житель деревни Ольманы Столинского района ехал по трассе Брест – Минск на Skoda Superb. На 269 километре перед машиной на проезжую часть выбежал лось.

В аварии пострадал 22-летний житель деревни Ольманы, который ехал в качестве пассажира. С множественными травмами пострадавший госпитализирован.

Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина, изъяты вещественные доказательства. Назначено проведение ряда экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения».

На прошлой неделе в Дзержинске Kia врезался в жилой дом.

Водитель хотел избежать наезда на ежа – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске таксист присвоил содержимое сумки, которую забыла пассажирка
02 сентября 2019 16:37

В Минске таксист присвоил содержимое сумки, которую забыла пассажирка

Volkswagen вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом на ул. Одинцова
02 сентября 2019 15:52

Volkswagen вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом на ул. Одинцова

В Минске водитель Nissan уснул за рулём и врезался в столб
02 сентября 2019 15:50

В Минске водитель Nissan уснул за рулём и врезался в столб