В Столбцовском районе Skoda сбила выбежавшего на дорогу лося

Новости Беларуси. 1 сентября возле деревни Залужье Столбцовского района произошёл наезд на выбежавшего на дорогу лося.

Как сообщает ГКСЭ Беларуси, 24-летний житель деревни Ольманы Столинского района ехал по трассе Брест – Минск на Skoda Superb. На 269 километре перед машиной на проезжую часть выбежал лось.

В аварии пострадал 22-летний житель деревни Ольманы, который ехал в качестве пассажира. С множественными травмами пострадавший госпитализирован.

Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина, изъяты вещественные доказательства. Назначено проведение ряда экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения».

На прошлой неделе в Дзержинске Kia врезался в жилой дом.