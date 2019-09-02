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В Минске таксист присвоил содержимое сумки, которую забыла пассажирка

02 сентября 2019 16:37
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Новости Беларуси. В Минске мужчина похитил сумку своей пассажирки. Женщина вспомнила о пропаже только следующим утром.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 41-летняя гражданка гостила у подруги. Ночью пришло время расходиться, и женщина решила добраться домой на такси.

Когда автомобиль приехал, пассажирка сразу передала оговоренную сумму денег за оплату проезда, после чего уснула на заднем сиденье. Приехав к указанному месту, 38-летний таксист разбудил клиентку и попросил выйти. Женщина вступила в конфликт с водителем и забыла, что оставила в машине сумку.

Воспользовавшись случившимся, мужчина заглянул в сумку. Там он обнаружил мобильник, документы и кошелёк с 230 рублями. Деньги и телефон подозреваемый забрал себе, а документы и сумку – выкинул в реку.

Утром следующего дня женщина вспомнила об оставленном в машине имуществе, после чего обратилась в милицию. К моменту задержания фигурант уже успел потратить деньги, а продать мобильник мужчине помешали правоохранители.

Подозреваемый задержан. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу и заведомо ложный донос. Действиям фигуранта даётся правовая оценка.

Несколько месяцев назад в Минске двое парней ограбили таксиста.

Мужчина хотел продать им телефон – подробнее здесь.

# Кража # происшествия

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