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В центре Минска ограничено движение из-за прорыва трубопровода

02 сентября 2019 21:16
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Новости Беларуси. Неожиданная проблема – незамедлительная реакция. На проспекте Независимости сегодня прорвало водопровод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение перекрыли на весь день.

В центре Минска ограничено движение из-за прорыва трубопровода-1

Возможная причина – повреждение водовода, который проходит параллельно проспекту. Участок оперативно перекрыли и начали ремонт. Для этого пришлось ограничить движение и оставить по  2 полосы в каждом направлении. На плотности трафика сказались утренние школьные линейки. Завершить ремонт планируют утром 3 сентября.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Вадим Смоляк # Фотофакт

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