В центре Минска ограничено движение из-за прорыва трубопровода

Новости Беларуси. Неожиданная проблема – незамедлительная реакция. На проспекте Независимости сегодня прорвало водопровод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение перекрыли на весь день.

Возможная причина – повреждение водовода, который проходит параллельно проспекту. Участок оперативно перекрыли и начали ремонт. Для этого пришлось ограничить движение и оставить по 2 полосы в каждом направлении. На плотности трафика сказались утренние школьные линейки. Завершить ремонт планируют утром 3 сентября.