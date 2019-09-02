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В Гомеле нетрезвый отец подвёз своих детей в школу

02 сентября 2019 15:37
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Новости Беларуси. 2 сентября около половины девятого утра в Гомеле был задержан нетрезвый водитель, который вёз своих детей в школу.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, сотрудник ГАИ обеспечивал безопасность дорожного движения вблизи ГУО «Средняя школа № 28 г. Гомеля».

В какой-то момент внимание правоохранителя привлёк Mercedes-Benz. Водитель машины и его дети не были пристёгнуты ремнями. Когда авто остановилось, инспектор подошёл к водителю и ощутил запах спиртного.

Освидетельствование показало, что содержание алкоголя в организме мужчины вдвое превышало норму. В отношении водителя составлен административный протокол, а его иномарка помещена на стоянку.

Несколько недель назад в Пинском районе была задержана нетрезвая водитель.

После остановки машины по сигналу правоохранителя женщина заснула – подробности здесь.

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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