В Гомеле нетрезвый отец подвёз своих детей в школу

Новости Беларуси. 2 сентября около половины девятого утра в Гомеле был задержан нетрезвый водитель, который вёз своих детей в школу.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, сотрудник ГАИ обеспечивал безопасность дорожного движения вблизи ГУО «Средняя школа № 28 г. Гомеля».

В какой-то момент внимание правоохранителя привлёк Mercedes-Benz. Водитель машины и его дети не были пристёгнуты ремнями. Когда авто остановилось, инспектор подошёл к водителю и ощутил запах спиртного.

Освидетельствование показало, что содержание алкоголя в организме мужчины вдвое превышало норму. В отношении водителя составлен административный протокол, а его иномарка помещена на стоянку.

Несколько недель назад в Пинском районе была задержана нетрезвая водитель.