В Дзержинске мужчина на Kia объезжал ёжика и влетел в жилой дом

Новости Беларуси. В ночное время суток в Дзержинске водитель пытался объехать ежика. В результате автомобиль влетел в дом.

Фото: районная газета «Узвышша»

По информации районной газеты «Узвышша», 30 августа 24-летний водитель Kia двигался по ул. Советской в Дзержинске. В какой-то момент на дороге появился еж. Мужчина хотел избежать наезда на животное, но не справился с управлением автомобиля и влетел в жилой дом.

Фото: районная газета «Узвышша»