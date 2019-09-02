В Дзержинске мужчина на Kia объезжал ёжика и влетел в жилой дом

Новости Беларуси. В ночное время суток в Дзержинске водитель пытался объехать ежика. В результате автомобиль влетел в дом.
Новости Беларуси. В ночное время суток в Дзержинске водитель пытался объехать ежика. В результате автомобиль влетел в дом.
Фото: районная газета «Узвышша»
По информации районной газеты «Узвышша», 30 августа 24-летний водитель Kia двигался по ул. Советской в Дзержинске. В какой-то момент на дороге появился еж. Мужчина хотел избежать наезда на животное, но не справился с управлением автомобиля и влетел в жилой дом.
Фото: районная газета «Узвышша»
В результате происшествия никто не пострадал, был поврежден забор, газовая труба и стена дома. Предварительный тест показал, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.
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