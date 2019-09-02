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В Дзержинске мужчина на Kia объезжал ёжика и влетел в жилой дом

02 сентября 2019 15:29
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Новости Беларуси. В ночное время суток в Дзержинске водитель пытался объехать ежика. В результате автомобиль влетел в дом.

В Дзержинске мужчина на Kia объезжал ёжика и влетел в жилой дом-1

Фото: районная газета «Узвышша»

По информации районной газеты «Узвышша», 30 августа 24-летний водитель Kia двигался по ул. Советской в Дзержинске. В какой-то момент на дороге появился еж. Мужчина хотел избежать наезда на животное, но не справился с управлением автомобиля и влетел в жилой дом.

В Дзержинске мужчина на Kia объезжал ёжика и влетел в жилой дом-4

Фото: районная газета «Узвышша»

В результате происшествия никто не пострадал, был поврежден забор, газовая труба и стена дома. Предварительный тест показал, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

В августе текущего года в Пружанском районе грузовик въехал в жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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